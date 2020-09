VÕIGAS AVASTUS ⟩ Ameeriklanna leidis netipoest seksinuku, mis sarnanes tema 8-aastase tütrega

Terri (nimi muudetud) sai 12. augustil enda sõbrannalt sõnumi, mis mõjus pereemale kohutavalt. «Lugesin sõnumit oma sõbrannalt ja nägin pilti ning hakkasin koheselt kontrollimatult nutma,» rääkis Terri organisatsioonile Child Rescua Coalition, mis töötab laste seksuaalse väärkohtlemise vastu.

Foto oli tehtud Amazoni ostukeskkonnas saadaval olevast seksinukust, mis maksis 559 dollarit. Sarnasus Terri 8-aastase tütrega oli märgatav.

«Ma ei suutnud uskuda, et mingi haige inimene kasutas minu tütre fotot, et luua midagi nii koledat ja halba, mida pedofiilid saaksid ära kasutada,» lisas ameeriklanna õudusega.

Terri tütar kannatab immuunpuudulikkuse all, millest ameeriklanna sotsiaalmeedias informatsiooni jagab. Lisaks sellele on tema tütar ka modell.

Just ühte Facebooki gruppi, kuhu Terri oma tütre kohta postitas, jagas ta ka fotot, mis sai seksinuku inspiratsiooniks. Oma tütre ja seksinuku reklaamfoto vahel märkas Terri mitmeid sarnasusi. Lisaks sellele, et seksinukul oli sarnane soeng ja riietus, oli see sätitud istuma ka samasugusesse poosi.

«Sellel fotol olid samasugused sokid nagu mu tütrel ja sama poos nagu mu tütrel meie diivanil istudes. Tal oli seljas sama pusa ja sarnane näoilme, isegi pehme mänguasi oli samasugune!» kirjeldas ameeriklanna.

Hiljem selgus, et see seksinukk oli Amazonis saadaval alates 2019. aasta novembrist, kuid Terri võttis nendega ühendust ja palus toote maha võtta. Nelja päeva pärast oli seksinukk Amazoni nimekirjast kadunud.

Kuid sellega asi ei lõppenud. Ameeriklanna on väidetavalt sama seksinuku leidnud ka teistelt lehekülgedelt ning proovib nüüd koostöös Child Rescue Coalition organisatsiooniga võidelda nende seksinukkude müügi vastu, mis sarnanevad lastega.

«Ma ei saa vahel magada, sest see on kõik, millele ma mõtlen, mehed, kes selle nukuga seksivad, ja ma ei saa neid tagasi. Ma tahan need lihtsalt põlema panna,» tunnistas Terri ühes intervjuus.

Lapselikud seksinukud on USAs hetkel enamasti legaalsed (välja arvatud Florida ja Tennessee osariigis ning Kentuckys), kuid Terri ja paljud teised usuvad, et need peaks olema kõikjal täielikult keelatud.

«Tahan uut föderaalset seadust, mis teeks nende seksinukkude ostjatest seksuaalkurjategijad. Tahan, et inimestel, kes neid nukke loovad, keelatakse nende müümine USAsse ning neile esitatakse süüdistus,» teatas Terri.

Child Rescue Coalition organisatsioon on algatanud lapselike seksinukkude vastu võitlemisega seoses ka petitsiooni, millega nõutakse, et USAs keelatakse selliste nukkude müümine ära. Sellele on mõne päevaga kogutud ligi sada tuhat allkirja.