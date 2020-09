OH SA! ⟩ Endine lapspruut Courtney Stodden pigistas kurvid pisikesse trikoosse

Courtney sai kuulsaks väga noores eas, kui abiellus kõigest 16-aastaselt näitleja Doug Hutchisoniga , kes oli sel ajal 50ndates eluaastates. 2017. aastal läks paar lahku ning alates selle aasta märtsist on nad ametlikult ka lahutatud, vahendab CNN .

Lahutuse järel tegi Courtney enda Instagrami postituse, mis on nüüd tema profiili esimeseks pildiks. Tundub, et lahutus sümboliseerib Courtney'le ka uut algust sotsiaalmeedias.

Nüüdseks on ameeriklanna postitanud oma Instagrami kontole juba üle neljakümne postituse. Hiljuti pigistas noor naine oma kurvid eriti pisikesse punasesse trikoosse ja poseeris tuleleegi kõrval. Esimesel pildil avaldas Courtney, et ta sai inspiratsiooni Pamela Andersonist ja tema kuulsast «Rannavalve» tegelaskujust.

Teise pildi pealkirjas avaldas Courtney, et ta on nüüd täiskasvanud naine, kellel on positiivne enesehinnang ning ta ei häbene oma seksuaalsust.