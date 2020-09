10 Hollywoodi staari, kes ei taha iseennast ekraanil näha

1 JOAQUIN PHOENIX.

Oscari-võitja Joaquin Phoenix on mänginud mitmetes Hollywoodi filmides, kuid on iseennast ekraanil näinud vaid paaril korral. Mõni aasta tagasi tunnistas Phoenix, et on iseennast ekraanil näinud vaid filmides «Her» ja «The master», vahendab Too Fab.

«Ma ei taha eriti kunagi ennast näha nii nagu kaamera mind näeb. Ma ei taha ennast vaadata. Muidugi on osa minust, kes on sekundiks sellest huvitatud ja ma pean endale pidevalt meelde tuletama, et «ei». Sest sellel ei ole mulle mitte mingisugust väärtust ja see mõjutab suurema tõenäosus minu tööd tulevikus negatiivselt,» rääkis Phoenix Hollywood Outbreakile.

2. REESE WITHERSPOON

«Arukas blondiin» filmidest tuntud Reese Witherspoon ei vaata enda filme ega sarju, kuna ta on ebakindel enda välimuse suhtes ekraanil.

«Ma ei tea, kes tunneb end mugavalt iseenda vaatamisel. Mitte keegi, eks? See on piinarikas,» kommenteeris Witherspoon «Chelsea Lately» jutusaates.

3. JESSE EISENBERG

2010. aasta filmist «Sotsiaalvõrgustik» tuntud Jesse Eisenberg ei taha oma filme vaadata, kuna ta ei taha mõelda nende negatiivsete arvamuste peale, mis inimestel tema töö osas tekivad.

«Ma ei vaata midagi, milles ma olen mänginud ja ma ei loe arvustusi ega filmianalüüse,» avaldas Eisenberg Business Insiderile.

Näitleja tõi võrdluseks fotod, mis inimesed endast teevad. «Sa teed endast sadu pilte ja sulle meeldivad ainult paar pilti, mis sa sõpradele saadad, teised on sinu jaoks hirmsad,» tõi Eisenberg välja ja lisas, et enda töö osas meeldib talle võib-olla ainult kaks protsenti. «Kõige muu osas olen ma väga enesekriitiline.»

4. JARED LETO

Oscari-võitja Jared Leto usub samuti, et iseenda vaatamine mõjutaks tema tuleviku rolle. Ennast on Leto näinud vaid filmides «Blade runner 2049» ja «Reekviem unistusele».

«Kohe, kui sa seda vaatad, see muutub subjektiiveks. Arvan, et iseenda filmide vaatamine on liiga eneseteadlik protsess. Sulle kas meeldib see, mis sa tegid ja hakkad seda kordama või sulle ei meeldi ning see muudab sind ebakindlaks,» rääkis Leto SyFy Wire'ile.

5. HELENA BONHAM CARTER

«Harry Potteri» ja mitmetes Tim Burtoni filmides mänginud Helena Bonham Carter tõi põhjuseks, miks ta ennast ekraanil ei vaata selle, et ta tõenäoliselt ei mängi seda rolli enam kunagi.

«Ei ole nii, et ma teen järgmisel aastal täpselt sama osa, seega, mis selle mõte on? Mulle meeldib näitlemine, sest mulle meeldib seda teha. Sa teed seda, et teised inimesed saaksid seda vaadata,» selgitas Bonham Carter The Telegraphile.