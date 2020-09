Masina üle katuse keeranud rallisõitja Georg Linnamäe selgitab avarii tagamaid

«Väga tihe päev on olnud. Algas aina tõusvas joones, kiirus oli väga hea, kuid kahjuks langes täpselt sama kiiresti,» rääkis Linnamäe ja lisas, et Elva katse esimesel läbimisel sõitis eestlane otsa betoonseinale. «Lõhkusime auto tagumise parema vedrustuse ära,» täpsustas rallisõitja.

«Mis juhtus oli see, et me tulime hüppelt, autos läks väga lärmakaks ja ma siis arvasin kohe, et autoga on midagi viga. Hakkasin temperatuuri jälgima. Oma kaardilugejat (Volodõmõr Korsiat – toim.) väga ei kuulanud ja kui aus olla väga ei kuulnud ning järgmise nuki taga ootas mind trikikas kurv, mis tundub esmapilgul väga kiire aga tegelikult lõpus keeras peale, ilma kaardilugejata väga keeruline siukest ära märgata,» kirjeldas Linnamäe oma avariid.