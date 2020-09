OOTAMATU VANGERDUS ⟩ Tuntud muusik vahetas Koit Toome Shanoni vastu välja

«Tsau! Ma looda, et olete kõik terved! Ma otsin üle kümne aasta endale bändi uusi pillimehi – kui sa oled kõva bassimees või tipptasemel trummar, siis võta julgelt minuga ühendust hiljemalt selle kolmapäeva südaööks,» sõnas Koit Toome 24. augustil üles laetud videokuulutuses. «Kuhu Silver ja Mikk kadusid?» uuris seejärel üks tema jälgija, kes viitas varasemalt muusiku bändis figureerinud basskitarrist Silver Haugasele ja trummar Mikk Simsonile. Mõlemad mehed on aktiivselt Eesti muusikamaastikul tegutsenud juba aastaid ja seda mitmetes erinevates projektides. Simsonit teatakse kõige enam ehk kunagisest alternatiivrokibändist Aides ja elektroonilise muusika kollektiivist I Wear* Experiment. Silver Haugas on olnud basskitarrist bändides Mushy ja Epordwerk ning musitseerinud mitmete tuntud artistidega nagu Maarja-Liis Ilus, Ott Lepland, Getter Jaani, Karl-Erik Taukar ja Elina Born. Nüüd on selge, et tee viis Silver Haugase ühe teise äärmiselt menuka kodumaise bändi ridadesse.