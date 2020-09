NAPIKAS ⟩ Narkouimas Ozzy Osbourne oleks äärepealt oma abikaasale otsa peale teinud

Intsident leidis aset aastal 1989, kui paar koos oma kolme lapsega Buckinghamshire'is elas, vahendab Yahoo . Filmis «The Nine Lives of Ozzy Osbourne» seletab Sharon, kuidas ansambli Black Sabbath ninamees oli pärast narkootikumide tarvitamist rahulikul toonil talle teatanud, et ta peab surema.

«Mul polnud aimugi, kes diivanil minu vastas istus, kuid see polnud minu mees. Ta satub selisesse etappi, kus tal on silmis selline pilk, aknaluugid olid kinni ja ma lihtsalt ei jõudnud temani,» meenutas 67-aastane Sharon. «Ja ta lihtsalt ütles mulle: "Oleme jõudnud otsusele, et sa pead surema." Ta oli rahulik – väga rahulik –, siis hüppas äkitselt mulle otsa ja lihtsalt sukeldus mu peale ning hakkas mind lämmatama,» rääkis Sharon. «Ta lükkas mu pikali maha ja ronis mulle otsa ning ma kompisin käega laual olevaid ajsu. Leidsin paanikanupu ja lihtsalt vajutasin seda ning järgmine asi, mida tean, olid politseinikud kohal.»



Juhtumit arutades lisas Ozzy: «See pole just üks minu suurimaid saavutusi. Mäletan vaid seda, et ärkasin Amershami vanglas ja küsisin politseinikult: "Miks ma siin olen?" Ja ta vastas: "Kas soovite, et ma loeksin teie süüdistust?" Nii et ta luges: "John Michael Osbourne, teid on arreteeritud mõrvakatse pärast.»