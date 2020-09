Kristjan Jõekalda oma palganumbrist: ma ei pea tegema ühtki õhtujuhtimist

Saates «Hommik Anuga» antud intervjuus lausus Jõekalda, et Margna on ülemusena suurepärane ja iga aastaga läheb ta aina paremaks: «Meil ei ole kunagi olnud Teeduga ühtegi eriarvamust – ei tüdrukute ega raha üle – ja see ongi kõige olulisem.» Anu Välba uuris, kui palju Margna oma sõbrale palka maksab, ent too ei soostunud oma täpset palganumbrit avaldama. «Ma ei tee ühtegi õhtujuhtimist, kas sobib selline vastus?» andis Jõekalda siiski ühe kavala vihje.

Teatavasti on Teet Margna Eesti üks rikkamaid teletegijaid, ent kuidas televisiooni tehes rikkaks saada, seda ei osanud mees kommenteerida: «Tuleb olla efektiivne. Ma ei oska mingit muud võlusõna siin välja pakkuda.» Margna seletas ka, et seetõttu on tal võimalik oma sõbrale head palka maksta, et tema saadete tiimis on vähe inimesi ja tööd tehakse efektiivselt.