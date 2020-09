ROKi asepresident: Tokyo olümpiamängud toimuvad järgmisel aastal koroonaepideemiast sõltumata

ROKi asepresident John Coates on veendunud, et COVID-19 ei suuda takistada järgmise aasta Tokyo OMi.

Tänavu toimuma pidanud Tokyo mängud lükati teatavasti koroonaviiruse leviku tõttu aasta võrra edasi. Jaapani spordiametnikud on selgelt välja öelnud, et teist korda nad olümpiat edasi ei lükka.

Jaapani piirid on hetkel suures osas välismaalastele suletud, viiruse vaktsiini väljatöötamine võtab veel aega. See on tekitanud spekulatsioone, et kas ei peaks Tokyo OMi veelkord edasi lükkama.