PILDID JA VIDEO ⟩ Austria «jäämees» püstitas rekordi, olles 2,5 tundi jääkuubikutes

Ametlik jääkuubikutes olemise Guinnessi rekord on seni hiinlase Songhao Jini nimel. Ta oli 2014 jääkuubikute sees ühe tunni, 53 minutit ja 10 sekundit.

«Tegemist oli ametliku ja avaliku sündmusega ning loodan, et Guinnessi rekordite organisatsioon selle kinnitab. Tahtsin teada, kui kaua mu keha väga külmas vastu pidada suudab. Treenin Alpides, kus on aasta läbi jahe, kuid samas on kliimamuutus hakanud ka seal liustikke sulatama. Tahtsin oma etteastega viia tähelepanu ka jää sulamisele,» sõnas «jäämees».