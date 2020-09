Põllumajandusameti teatel on neile praeguseks saadetud edasi üks pakk kahtlaste Hiina päritolu seemnetega. Selliseid seemneid on aga üle maailma saadetud tuhandetele inimestele. Üks USAs seemnepaki saanud mees otsustas aga soovitusi eirata ja pistis seemned mulda. See, mis tema aias siis vohama hakkas, üllatas kõiki.