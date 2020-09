Kalle Rovanperä Soome meediale: nädalavahetuse Rally Estonialt jäi valdavaks kehv tunne

Iltalehti kirjutab, et Rovanperä oli Rally Estonial kiire, sai viis lisapunkti, kuid paar õnnetut eksimust maksid koha poodiumil.

«Kokkuvõttes jäi möödnud nädalvahetusest üsna kehv tunne. Ei ole enam nii, et tunnen rõõmu ainult heade aegade ja superkiiruse pärast, sest lõpptulemus oli ikka nõrk, võrreldes sellega, mis see võinuks olla,» rääkis Rovanperä.

«Ralli lihtsalt on aeg ajalt selline. Seekord läks nii. Rahul võin olla sellega, et pigistasin endast maksimumi välja,» lisas 19-aastane soomlane.

Rovanperä on pärast Rally Estoniat MM-sarjas neljandal kohal. Praeguste plaanide kohaselt on kavas sõita veel kolm MM-etappi. Rovanperä on medalivõitluses kõvasti sees.