Vene miljardäriga käinud Naomi Campbellil on hapu seis: mees nõuab modellilt miljoneid

Meediaväljaanne TMZ vahendab, et briti supermodell Naomi Campbelli ärimehest ekskallim Vladislav Doronin (57) on naise kohtusse kaevanud. Mees nõuab modellilt tagasi raha, mis ta väidetavalt nende suhte ajal Campbellile laenas. Pole täpselt teada, mis summa vene miljardär supermodellile laenas.

Lisaks on mehe sõnul Campbelli käes talle kuuluv vara, mille väärtus on Doronini sõnul rohkem kui kolm miljonit dollarit.

Doronin on tuntud kui üks vene kinnisvara kuningatest, kellele kuulub lisaks teistele firmadele ka luksushotellide kett Aman, vahendab Insider. Alates 2015. aastast on Doronin olnud suhtes vene modelli Kristina Romanovaga (26) ning neil on kaks last.