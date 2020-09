RANNAGALERII ⟩ TikTokist tuule tiibadesse saanud kaunitarid lustisid Malibus

Dixie D'Amelio on USA laulja ja TikToki megastaar, kel on kõnealusel sotsiaalmeedia platvormil ligi 38 miljonit jälgijat. Tema õde Charli D'Amelio (16) on tantsija, kes on TikTokis veelgi suurem tegija: tal on seal lausa 85,3 miljonit jälgijat.