PILDID ⟩ Mehhiko narkokartell ehitas käepärastest vahenditest tanki

Erinevad kartellid on juba varem ise masinaid ehitanud ning neile ka nimesid andnud. Nii on näiteks isevalmistatud soomusautodele pandud nimeks Ninasarvik, Batmobile, Monster ja isegi Popemobile, vahendas Mexico Daily News.

Mõned kodukootud soomukid, mis on varustatud ogade ja mitmete tulirelvadega, näevad välja justkui oleks need pärit märulifilmist «Mad Max». Samuti on leitud masinaid, mis on kaetud peaaegu kahe senitmeetri paksuste teraspaneelidega ja liiguvad kiirusega kuni 110 km/h, mahutades kuni 12 inimest.