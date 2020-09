Madeleine McCanni kadumisega seotud sakslast kahtlustatakse 10-aastase lapse seksuaalses ahistamises

Briti meedia kirjutab, et Madeleine McCann kadus Portugalis Praia da Luzis 3. mail 2007 ja lapse ahistamine Praia da Luzi rannal leidis aset 2007. aasta aprillis ehk umbes üks kuu enne Madeleine’i kadumist.

«Meie andmetel näitas kahtlusalune mees lapsele oma genitaale, lisaks üritas ta last enda juurde meelitada. Me ei tea täpselt, kas ta masturbeeris lapse ees,» sõnas Saksa prokurör Hans-Christian Wolters.

Ta jätkas, et Saksamaa seaduste kohaselt on tegemist lapse seksuaalse ärakasutamisega ja sellest aspektist juhtumit uuritaksegi.

«43-aastane Christian Brückner on kahtlusalune, me ei ole veel süüdistust esitanud. Uurimine käib ja veel ei ole selge, kuhu see välja viib,» sõnas prokurör.