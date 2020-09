NEEDUSE HIND ⟩ Netti kolinud Eesti selgeltnägijad äritsevad loitsudega ja toovad kummitused koju kätte

«Elades riigis, kus endine president suhtleb Twitteri vahendusel tõsielustaaridega, ei üllata mind ka see, et seni nii kaugete ja salapärastena tundunud selgeltnägijad on nüüd tänu sotsiaalmeediale saanud meile kõigile kättesaadavaks. Küll aga poleks ma osanud uneski ette näha, kui põnevaks võib kõik see internetis leviv esoteerika maailm tegelikult osutuda. Seega on mul hea meel, et see ühelt poolt kurikuulus, kuid teiselt poolt eestlaste poolt läbi aegade armastatud teema saab täna õhtul täiesti uues kuues televaatajate ette toodud,» kommenteeris saatejuht Heelia Sillamaa.