VIDEO ⟩ USAs Colorados tuli suve asemele ootamatult talv

5. septembril mõõdeti Colorado pealinnas Denveris 38 kraadi sooja, mis on linna septembrikuu soojarekord. 7. septembri keskpäeval mõõdeti Colorado pealinnas Denveris veel 34 soojakraadi, kuid pärast seda hakkas temperatuur langema.

Eile õhtul teatasid meteoroloogid, et coloradolastel tuleb olla valmis talveks, mis saabub ootamatult.

Lisaks temperatuurilangusele tuleb ka lumi, lörts, vihm ja tugev tuul. Anti hoiatus, et tuule tõttu võib olla elektrikatkestusi.

Ilmaennustajad selgitasid, et järsk ilmamuutus Colorados oli tingitud atmosfääri jugavoolu muutustest Kesklääne kohal.

Nad lisasid, et suurt rolli mängis Colorado ilmamuutuses Kanadast tulnud väga külm õhumass, kuid ka Jaapani kohal möllanud taifuunid, mis mõjutasid keskmiste laiuskraadide jugavoolu.

Möödunud nädalalõpul olid Colorados kuumuse ja kuivuse tõttu maastikupõlenguid, mille tõttu tuli elanikke evakueerida. Tugevad tuuled on kandnud põlengusuitsu linnadesse.

Päästetöötajate sõnul aitab lume- ja vihmasadu maastikupõlenguid kontrolli alla saada või need kustutada.

Colorado on Ameerika Ühendriikide osariik 1876. aastast. Põhjas piirneb see Wyomingi, lõunas New Mexico, läänes Utah', kagus Oklahoma, idas Kansase ning kirdes Nebraska osariigiga.