Netikelmid petsid äsja mehe matnud ja töö kaotanud naiselt välja 30 000 dollarit

Detroitis elav Christina Ihlenfeldt tunnistab, et tegi petturite ohvriks langedes suure vea, sest aitas neile ise kaasa, vahendas NBC12.

Ihlenfeldti abikaasa Bob suri 6. augustil ja 17. augustil kaotas naine töö. 19. augustil avastas Ihlenfeld aga hiljuti surnud abikaasa elektronpostkastist e-kirja ettevõttelt Best Buy’s Geek Squad. Tegemist oli aga petukirjaga, kus anti teada, et kliendi tellimust pikendatakse automaatselt kahe aasta võrra ja see maksab 300 dollarit. Kuid Ihlenfeldt ei soovinud tellimust pikendada ja helistas kirjas antud numbrile.

«Mul on kahju. Ma tunnen end selle kõige pärast lihtsalt sellise lollina,» ütles Ihlenfedlt.

Inimene, kellele Ihlenfeldt helistas, osutus petturiks. Algselt lubas petturist klienditeenindaja naisele, et kannab aastase tellimuse pikendamise eest võetud 300 dollarit tagasi. Siis uuris aga mees, kas Ihlenfeldti arvuti töötab aeglaselt.

Segaduses naine andis seepeale mõtlematult klienditeenindajale juurdepääsu oma arvutile.

«Ma mõtlesin lihtsalt, et olgu, ta vaatab mu arvutit. Mul isegi ei tekkinud mõtet, et ta võiks petis olla,» selgitas Ihlenfeldt.

Seejärel ütles pettur Ihlenfeldtile, et ta on naisele kogemata tagasi maksnud 30 000 dollarit, öeldes, et ta unustas komakoha lisamise. Pettur palus naisel raha tagasi maksta.

«Minu kontole oli tõesti deponeeritud 30 000 dollarit. Mida ma sel hetkel mõtlema oleksin pidanud?,» ahastas Ihlenfeldt.

«Ta rääkis mulle, et on suures jamas, kui ettevõte sellest teada saab, seega pidime ruttu tegutsema. Ma olin ise just töö kaotanud ja mõtlesin, et ei taha, et veel teinegi inimene oma tööst ilma jääks,» selgitas naine.

Seejärel läks Ihlenfeldt panka ja kandis raha mehe antud kontole tagasi.

Naise sõnul jätkas mees oma trikkidega kuni lõpuni välja. «Aitäh, proua, et olete nii aus. Jumal õnnistagu teid. Täname, et aitasite raha tagasi saada. Me teame, et olete lesk. Me teame, et see on raha, mida te vajate,» tsiteeris Ihlenfeldt petturi öeldut.

Ihlenfeldt loodab, et petturid tabatakse enne, kui keegi teine ohvriks langeb.

Ta on juhtunust rääkinud ka FBI-ga ja koostab aruannet politseile.

«Kui te ei tea, mis toimub või tunnete end ebakindlana, siis rääkige kõigepealt oma pangaga, kui midagi sellist juhtub. Las nad tegelevad sellega,» ütles Ihlenfeldt.