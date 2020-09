KUULA ⟩ Ta on tagasi! Maarja Kivi avaldas pärast kümme aastat kestnud pausi uue loo

«Fännid on olnud väga järjekindlad, nad on mulle aastast aastasse kirjutanud, et ootavad uut muusikat,» tõdes lauljatar. «Tänavune aasta ongi olnud väga eriline kogu maailmale, nii tundsingi, et on õige aeg uus laul avaldada.»