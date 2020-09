Õigeusu kirikupeal diagnoositi COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus rutiinsete testide käigus ning 91-aastane patriarh Filaret viibib hetkel haiglas, kus tema seisund on stabiilne. Ukraina veebileht 112.international kirjutab ka, et väidetavalt on mehel tekkinud ka kopsupõletik.