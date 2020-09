JÕLE ⟩ Naisel soovitati pärast tualettpoti katkimineku põhjuse väljaselgitamist maja maha põletada

Kui austraallanna Sofie Pearson täheldas, et tema tualettpoti loputuskast ei tööta korralikult, siis otsustas ta probleemi väljaselgitamiseks selle avada. Seda tehes sai koheselt selgeks, mis on probleemiallikaks.

Samal ajal kui Eestis jooksevad paljud juba üksnes ämblikut nähes tualettruumist karjudes välja, siis Austraalias on kutsumata külalised hoopis teisel tasemel. Hea näide on Sofia Pearson, kelle loputuskastist vaatas vastu neli madu.

Madusid nähes võttis Sofie esmalt välja oma telefoni, et neid filmida. Seejärel helistas ta sõbrale, et too aitaks need tema tualettruumist välja toimetada. Naisel polnud kavaski neid ise puudutada.