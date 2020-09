KOROONAVIIRUS ⟩ Kaitsemaskide vastased leiutasid «geniaalse» viisi, kuidas oma seisukohta seaduskuulekalt väljendada

Osad inimesed usuvad, et kohustus järgida seadusi ja määrusi on põhimõtteliselt nende õiguste rikkumine. Siinkohal peavad nad aga tegelikult silmas vaid üht konkreetset kohustust, sest muul juhul nad sageli lausa toetavad «seaduse ja korra» vajadust. Jutt käib maskikandmise kohustusest. Viimane on nende sõnul ohtlik, ebavajalik ja tegelikult lihtsalt selleks, et sind kontrollida.

Tõenäoliselt ei tule see kellelegi väga suure üllatusena, et maskide vastased on leidnud viisi, kuidas maskikandmise kohustusest hoolimata seda «mitte kanda». Nimelt kannavad nad nüüd «hingavaid» maske, millel puudub igasugune võime inimest koroonaviiruse eest kaitsta. See on võimalik seetõttu, et kusagil pole öeldud, milline üks kaitsemask täpselt olema peab.

Etsy internetipoes müüakse maske võrgust, tüllist ja igasugustest muudest poorsetest materjalidest. Nendel maskide ühiseks nimetajaks on see, et ükski neist ei paku kaitset äärmiselt nakkava koroonaviiruse eest.

«Hingava» kaitsemaski soetajatel paistab oma ostu kohta vaid kiidusõnu jaguvat. Mõned näited:

1. «Suurepärane! Aitäh!»

FOTO: Etsy

2. «Väga rahul selle maski kvaliteediga. Ma loodan, et keegi minu peale ei karju... Oh, oodake. Keegi ei saa midagi öelda, sest nii minu suu kui nina on kaetud. Ülipõnevil. Aitäh!

FOTO: Etsy

3. Ideaalne «näokate» näitamaks, mida ma maski kandmisest arvan.

FOTO: Etsy

4. «Imeline mask! Paraku saab siin, kus mina elan, maski mittekandmise eest 125 dollarit trahvi. Seega ma võitsin süsteemi. Tellisin need oma lastele ka! Nii hingav.