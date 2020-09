Saladokumente avalikustava mittetulundusühingu WikiLeaks asutaja, austraallane Julian Assange on mees, kelle nime teavad arvatavasti paljud. Kes on aga Assange'i kihlatu Stella Moris ja kuidas paar oma armusuhet aastaid saladuses hoidis?

Kestval aastal tuli päevavalgele, et seitse aastat Londonis Ecuadori saatkonnas redutanud Assange on juba pikemat aega suhtes 37-aastase Stella Morisega. Naine on viimastel kuudel avaldanud detaile nende salasuhtest ja sellest, kuidas paar saatkonna turvameeskonna valvsa pilgu all oma perekonda alustasid.