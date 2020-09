Merylin Nau järjekordse tüli keskmes: minu silmis on see hetkel näkku sülitamine

Merylin Nau vs. Ada-Marie Nelke.

Tõsielustaar ja suunamudija Merylin Nau on leidnud järjekordse põhjuse, et endiste saatekaaslastega raksu minna. Sõjakirve kaevas välja Ada-Marie Nelke, kes on varemgi Merylinile puid alla pannud.