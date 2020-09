Protestiva Naomi Osaka viis maski, kuues tuleb, kuid kas ka seitsmes?

Osaka on spetsiaalselt US Openi suure slämmi turniiriks lasknud valmistada seitse erinevat kaitsemaski, kanda on ta saanud neist viit. Kuuendas kohtumises, turniiri poolfinaalis kohtub 22-aastane jaapanlanna Jennifer Bradyga.

«Tundub pisut sürreaalne ja üdini liigutav, et nad tundsid end positiivselt puudutana sellest, mida ma teen. Oma arust ei tee ma midagi erilist. See on vaid pisku sellest, mida ma võiksin teha. Nii, et see oli väga emotsionaalne. Olin pärast videote nägemist kerges šokis. Olen väga tänulik ja tunnen end alandlikuna.»