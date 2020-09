MÄRGATUD TARTUS ⟩ Võõras mees 8-aastasele lapsele: ema-isa saatsid mu sulle järele, et ma su koju viiks

«Eile seisis Tartu külje all Eerika lasteaia juures must universaalkerega auto, mille meesterahvast juht (valge dressipluusi ja tumepruunide pükstega) kutsus meie 8-aastast tütart autosse sõnadega «ema-isa saatsid mu sulle järele, et ma su koju viiks». Meie väike kangelane jooksis selle peale kiiresti koju ja rääkis loo isale ära. Juhtunust antud teada ka politseile,» kirjeldas murelik ema juhtunut.

«Õnneks meie laps teadis, kuidas käituda ning julges juhtunust ka meile rääkida. Tema jaoks lõppes see õudne kogemus õnneks vaid kloppiva südame ja hirmust värisevate kätega,» lisas naine.

Naise sõnul jagab ta juhtunut sotsiaalmeedias, sest see mees on jahil ja saagiks on meie enda väikesed lapsed.

«Eriti ohustatud on algklasside lapsed, kes on veel vähe iseseisvalt ringi liikunud. Me ei saa olla nende kõrval kogu aeg, aga me saame neid kaitsta sellega, et õpetame neid, kuidas käituda võõraste inimestega. Sellised kiskjad on väga osavad manipuleerijad. Nad teavad, kuidas lastele läheneda. Ja meie lapsed on õpetatud kuulekaks ning täiskasvanute sõna kuulama. Seda eriti väikesed lapsed, kes ei oska veel täiskasvanud inimest karta,» sõnas murelik ema.

Naine lisas, et lastega kasutatakse väljendeid nagu:

«Ema/isa saatsid mind sulle järele...»

«Ema/isa või mõni teine pereliige on õnnetuse tagajärjel haiglas ja ma viin su sinna»

«Kodus on õnnetus juhtunud ja mind saadeti sind koju tooma»

«Tule ma näitan sulle väikeseid loomapoegi oma autos»

«Ma annan sulle midagi, tule kaasa»

Neid väljendeid on aga veel ja veel. «Oluline on rääkida lastele, et ükskõik mida võõras inimene ütleb, ei tohi minna võõra juurde või tema autosse. Väikesest lapsest ei ole vastast täiskasvanuga võitlemisel. Kui keegi nii käitub, peab laps kiiresti ära jooksma. Soovitavalt kuskile, kus on teisi inimesi (bussipeatused, tänavad, koolid, lasteaiad jne.) Kui võõras võtab temast kinni, siis tuleb karjuda nii kõvasti, kui jaksad. Kui laps näeb, et teine laps on hädas, siis ka karjuda ja tõmmata tähelepanu. Kindlasti kuulake oma lapsi ja kui nad räägivad kummaliselt käituvast täiskasvanust, kes kutsus neid kaasa, siis teatage politseile. Sellised kiskjad on olemuselt arad ega taha tähelepanu, aga nad ei peatu ilma meie sekkumiseta. Väikesed asjad võivad päästa mõne meie lapse eluaegsest traumast või ka tema elu,» kirjutas mures ema.

«Rääkige lastega nendel teemadel! Rääkige kodus, rääkige koolis ja lasteaias, jagage seda infot ja olge tähelepanelikud! Kui näete kedagi tänaval lastele lähenemas, siis sekkuge ja teatage politseile!» julgustas ta inimesi oma lastega rohkem neil teemadel rääkima.