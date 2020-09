MIS JUHTUS? ⟩ Kardashianite ümber keerlev kuulus tõsieluseriaal saab läbi

«Tegime perekonnana raske südamega ühise otsuse jätta hüvasti seriaaliga »Keeping Up With The Kardashians«,» lausus Kim sotsiaalmeedia vahendusel.



Saade oli eetris 14 aastat ja see tegi globaalsed megastaarid nii Kimist kui tema perekonnast. Saate viimane, 21 hooaeg jõuab eetrisse 2021. aasta alguses, vahendab BBC.



«Olen äärmiselt tänulik kõigile, kes vaatasid ja toetasid meie perekonda nende aastate jooksul. See seriaal tegi meist need, kes me oleme ja ma olen igavesti võlgu neile, kes aitasid vormida meie karjääre ning muutsid meie elusid igaveseks,» lisas ta.