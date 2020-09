Karm juhtum Soomes, milles 15-aastane lükkas 11-aastase kaljult alla

Politsei mõõtis laseriga, et laps kukkus alla umbes 15 meetri kõrguselt kaljunukilt. Alla lükatud poiss maandus jääga kaetud kevadisel juba sulama hakanud lumel, kuid raskelt vigastada ei saanud.

Möödunud reedel langetas Kesk-Soome kohus otsuse, et 15-aastane poiss on süüdi kehavigastuste tekitamises.

Uurimisel selgus, et poiss lükkas temast noorema kaaslase kaljult alla uitmõtte ajel, olles selleks saanud julgust varem tarbitud alkoholist.

Poisid palusid, et mees ostaks neile alkoholi ja ta tegi seda.

15-aastane poiss sõnas pärast kinnivõtmist politseile, et mees tõi talle kaks longeropurki ja kaks suurt õlut. Ta ei mäletanud, mida mees ta 11-aastasele kaaslasele tõi.

15-aastane poiss jõi alkoholsed joogid kiiresti ära ja jäi nii purju, et ta ei mäletanud hiljem, mida ta tegi ja kus ta oli. Politsei tegi kindlaks, et poisid läksid siis paika, mis kannab nime Tunnelinmäki, kus on kalju sees vana sõjatehas. Poisid ronisid tehase «katusele» ehk kaljule.