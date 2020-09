Helen Adamson: kui me jätkame ootuste seadmist, jätkame me ka ootustele mitte vastamist

«Kui palju on teil juhtunud, et vaatate mõnda aastate tagust pilti endast ning mõtlete, miks ma ometi tol ajal arvasin, et peaksin alla võtma, et juuksed pole piisavalt pikad, näonahk piisavalt klaar. Ometigi pilti vaadates vaatab sealt vastu särav, imeilus ja suurepärases vormis mineviku mina,» kirjutab Helen Adamson. Lauljatar kuulas hiljuti oma aastatetaguseid live esinemisi ja mõtles, et miks ta enda suhtes nii kriitiline olen olnud: «Miks ma kunagi oma esitustega rahule pole jäänud, alati oli mul millegi üle norida, kas mõni must pooltoon või ei olnud mõne sõna kõla selline nagu ma oleksin tahtnud jne.⁠»

«Tõsi on, et kui me jätkame ootuste seadmist, jätkame me ka ootustele mitte vastamist. Elame elu pidevas rahulolematuses, võimalikes tuleviku stsenaariumides, kuidas üks või teine eeldus peaks olema täidetud, et rahul olla,» tõdeb Adamson. Ta usub siiski, et meie elud on imelised täpselt sellistena nagu need hetkel on: «Iga hetk, mis möödub, on igaveseks läinud, me ei saa sama mitte kunagi uuesti kogeda. Kui me ei naudi neid hetki mis parasjagu on, võib juhtuda, et vaatame kahetsusega elule tagasi. Elu ja võimalused olid imelised, aga me ei näinud neid.⁠»