Trumpilt armu paluv tiigrikunn Joe Exotic süüdistab vanglaametnikke seksuaalses rünnakus

Joe Exotic, sünninimega Joseph Allen Maldonado-Passage, esitas Trumpile 257-leheküljelise argumentidest pungil armuandmispalve. Tiigrikunn soovib pääseda 22 aasta pikkusest vanglakaristusest, mis talle Carole Baskini mõrva plaanimise eest määrati.

Tiigrikuninga suurim rivaal, Floridas Tampas asuva Big Cat Rescue pühamu rajaja Carole Baskin:

Maldonado-Passage väidab oma kirjas presidendile, et vangla töötajad on teda seksuaalselt rünnanud, peksnud ning niimoodi tooli külge sidunud, et tal tuli kätelt nahk maha. «Mu käed on vanglas kogetud väärkohtlemise tõttu kahjustatud, mistõttu vabandan lohaka käekirja ja õigekirja pärast,» kirjutas mees teadaolevalt presidendile.

TMZ allikate sõnul lükkas föderaalvangla Maldonado-Passage'i väited ümber.

Joseph Allen Maldonado-Passage. FOTO: /AP/SCANPIX

57-aastane endine loomapargi omanik väidetavalt kardab, et erinevad terviseprobleemid põhjustavad tema surma enne, kui tema karistus läbi saab. Teatavasti usub Exotic, et tema homovastased kommentaarid on osaliselt põhjuseks, miks ta kuriteos üldse süüdi tunnistati.

Fox News andmetel võttis endine loomapargi omanik nüüd omaks, et tulistas seal elanud haigeid loomi. Mehe sõnul tegi ta seda aga ainult seetõttu, et tema arvates on tegemist humaanse eutanaasia meetodiga.