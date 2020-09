SKANDAAL ITAALIAS ⟩ Ilueedidest vennad tapsid koos sõpradega 21-aastase noormehe

Neli peksmises kahtlustatavat meest 26-aastane Gabriele Bianchi , 24-aastane Marco Bianchi , 23-aastane Francesco Belleggia ja 22-aastane Mario Pincarelli on kõik ka võiluskunstide meistrid ning oma kodulinnas on vennad politseile vanad tuttavad.

«Kõik tundsid neid kahte venda, nad on kaks aastat samal viisil kakelnud ja peksnud inimesi, nad on ka teisi samamoodi peksnud,» rääkis üks Duarte sõber, kes palus end nimetada Alessandroks.

Peksmine toimus 6. septembril kella 01.00 paiku Colleferro kesklinnas, kuid selle uurimine on võimuesindajate sõnul raskendatud, sest piirkonnas ei ole turvakaameraid.

Rünnaku kohta on antud palju erinevaid ütlusi, mille dünaamikat ja kokkusobivust veel uuritakse.

Esialgsete kirjelduste kohaselt oli Duarte märganud, et tema sõpra ähvardas teine mees, ja astus olukorra rahustamiseks kohe nende kahe vahele.

Seepeale otsustas aga rüseluse algataja kutsuda endale abiväge. Mõni minut hiljem sõitis kohale must Audi Q7 , kust astusid välja mehe kolm sõpra, kes kõik asusid Duartet peksma ega lõpetanud enne, kuni ta enam ei liigutanud ega hinganud, vahendas Itaalia ajaleht La Repubblica.

«Vaene poiss, need mehed on saatanad, mitte inimesed,» lisas naine.

Duarte mängis kohalikus jalgpallimeeskonnas ja oli suur AS Roma fänn.

Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Willy. Riposa in pace, Romanista 💛❤️ pic.twitter.com/3gka0hc31v

Jalgpalliklubi meenutas noormeest Twitteris ka südamliku säutsuga. «Willy Monteiro Duarte unistas, et ühel päeval tõmbaks oma armastatud #ASRoma Giallorossi särgi selga. See unistus lõppes eile õhtul kõige traagilisemates ja jõhkramates oludes. Meie mõtted on nüüd Willy pere ja sõprade keskel. Puhka rahus, Romanista.»