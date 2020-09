Rahvast on alati huvitanud staaride finantsseisud ja armuelu. Paljudele armulugudele hakatakse heldinult kaasa elama, mistõttu on ka nende lõpud vahel suureks šokiks. Elu24 meenutab tuntud eestlaste lahkuminekuid, mis tulid kui välk selgest taevast!

2017. aasta septembri keskel lahvatas uudispomm, et Padar elukaaslane Kristel Mardisoo oli paari viieaastase suhte jooksul abielus hoopis teise mehega. Abieluvararegistrist selgus, et Kristel Metsamaa ja Andreas Metsamaa on abikaasad, kes andsid 2015. aasta jaanuaris sisse avalduse määrata oma varasuhteks varalahusus.