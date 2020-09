Peeter Oja suunas Oscarite uute rassi- ja sookvootide pihta terava avalduse

Täna selgus, et Ameerika Filmiakadeemia on kehtestanud Oscari-kandidaatidele uued kvoodid. Need peaks parandama naiste, rahvus- ja seksuaalvähemuste esindatust filmitööstuses.

«Terve mõistus on täielikult lahkunud,» kommenteeris ta Filmiakadeemia teadaannet. «'Tore' on teada, et auhind anti, kuna näitleja oli, mitte sellepärast, et mängis hästi,» lisas poliitika ja ärimees Raivo Kütt.