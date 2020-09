Rokklaulja Laura Prits (27) on aeg-ajalt ikka mõelnud, kas tema leidis rokkmuusika või leidis rokk tema. Päris täpset vastust ta öelda ei oska, aga üks on kindel, Laurale meeldib teha laval sõud ja pakkuda inimestele positiivseid emotsioone. Vaatamata aga rokimaailmas eksisteerivale vabadusele seab Laura endale elus kindlaid piire ning tunnistab, et on koduseinte vahel hoopis teistsugune kui laval.