ÜLESTUNNISTUS ⟩ Aastaid isa poolt seksuaalselt väärkoheldud Kadri: karjusin, aga mitte keegi ei tulnud

«Ma karjusin, aga mitte keegi ei tulnud,» kinnitas naine. Hiljem on ta kuulnud, et ema teadis ammu. Väikevend oli viimasele rääkinud, millega isa tegeleb.

Emaga on ta teraapa jooksul korra kohtunud. «Ta küll nuttis südantlõhestavalt ja ma arvan, et ta on siiras,» rääkis Kadri. Tütre peale ei olnud ema aga selle ajani suutnud mõelda, vaid püüdis leida jõudu oma laste isale andeks anda.

Esmakordselt avalikkuse ees

Suurim julgustükk oli aga oma näoga avalikkuse ette tulemine ning kogemustest rääkimine.

Mihkel Kärmase sõnul jäeti ülestunnistuses siiski inimeste täisnimed ja mõned jõhkramad detailid mainimata lihtsal põhjusel. Tegude toimepanija ei ole veel süüdi mõistetud.

Ka sellisel kujul on ülestunnistus aga terapeutide sõnul uskumatult julge. Millist eneseületust nõuab ka nelja silma all sellisest kogemusest professionaalile või sõbrale rääkimine, võib igaüks ise mõelda.

Sinisalu sõnul luuakse lapsele saladus, mida sageli psühhoterroriga sunnitakse hoidma. Terapeudi kogemustest meenub ka ähvardus, et ema valatakse happega üle, kui laps midagi välja räägib.

Tugigrupp aitas kriisist üle

Kadri tuli oma ülestunnistusega välja aga selleks, et julgustada saatusekaaslasi liituma tugigrupiga. Ohvrite kaitseks on see tegutsenud üsna varjatult, pakkudes abi mitmetele lapsena seksuaalselt väärkoheldud inimestele.

«Me ei küsi, mis su kodune aadress on, me ei küsi, kui vana sa oled,» julgustas Rita Holm abivajajaid. Seksuloog on tugigrupi peamine eestvedaja ja ohver võib tema sõnul tulla ka oma identiteeti täielikult varjates.

«Kuigi mina veel täna tunnen ennast ikka süüdi, siis tegelikult ma tean juba, et see pole minu süü,» selgitas Kadri. Tema sõnul ei peaks keegi hirmu ega süüd tundma, kui on lapsena ahistatud.