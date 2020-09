VIDEO ⟩ Rahetormis eksinud 80-aastane britt koperdas iseenda pressikonverentsile

Otsing katkestati kolmapäeval pärast seda, kui Harvey ilmus lähedalasuvasse pubisse The Tan Hill Inn , kus toimus tema pere ja päästjate korraldatu pressikonverents, et teavitada üldsust edasistest sammudest.

Harvey rääkis pressikonverentsil, et oli rahetormi ajal kaotsi läinud ja sai matkale kaasa võetud varustuse abil kolm ööd telkida.

Ta lisas veel, et on hea tervise juures ja et tal puuduvad tõsisemad vigastused, kuid vajaks hädasti üht mehist praadi.