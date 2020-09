VIDEO ⟩ Hullumajast põgenenud Belgia pedofiil saadi kätte Hispaania kuurortist

Hispaanias tabatud Belgia kodaniku nime ei ole võimud avaldanud, küll aga on välja toodud mitmeid mehe sarnasusi Madeline McCanni kadumises kahtlustatava Christian Brückneriga , vahendas The Sun.

Mees on varem süüdi mõistetud selle eest, et ta ründas 2007. aastal üht 11-aastast tüdrukut ja 2009. aastal üht 12-aastast tüdrukut seksuaalselt, vahendas Olivepress.

Politsei kinnitusel on Belgiast pärit pedofiili puhul Christian ​Brückneriga sarnane veel ka see, et ta põgenes samuti lastega perede poolt armastatud kuurortidesse.