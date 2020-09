PILDID JA VIDEO ⟩ San Francisco elanikke ehmatas marsilik taevas

Oranž, kollane ja punane taevas tekkis Californias juba mõnda aega möllavatest ulatuslikest maastikupõlengutest, millele ei ole suudetud piiri panna, teatab afp.com.

«Punakasoranž ja kollakasoranž taevas tekkis maastikupõlengute suitsu tõttu. Suitsuosakesed hajutavad sinist valgust ja lasevad pinnale jõuda ainult kollasel ja punasel valgusel, andes taevale oranži värvi,» selgitasid San Francisco ametnikud oma säutsus.

Paks põlengusuits takistab osades paikades päikesekiirte jõudmist maapinnani, tekitades päevasel ajal öö tunde.

San Francisco elanikud on jäädvustanud marsilikku taevast ning jagavad fotosid ja videoid sotsiaalmeedias. On neid, kelle silmis on praegune olukord apokalüptiline, kuid ka neid, kelle arvates on Maa hakanud meenutama Marssi.

Inimesed jäädvustamas oranži taevast San Franciscos Dolores Parkis FOTO: STEPHEN LAM/REUTERS/Scanpix

Mitmed keskealised ja vanemad inimesed on sotsiaalmeedias tõdenud, et nad on San Franciscos elanud kogu oma elu, kuid varem ei ole nad midagi nii maailmalõpulikku näinud.

Juutuuber Zack Kornfeld teatas tviidis, et maastikupõlengud ja nendega kaasnenud oranž taevas on märguanne, kliimamuutus on kohal ja seda ei saa eirata.

Californias möllavad maastikupõlengud on nõudnud kaheksa inimese elu. Kümned tuhanded inimesed on pidanud põlengute tõttu kodu maha jätma ja evakueeruma.

Keskkonnaekspertide sõnul on praegused California põlengud viimase 100 aasta suurimad. Kuigi põlengutega võitleb ligi 15 000 tuletõrjujat, on kahjutuld raske kustutada, kuna on kuum ja kuiv, mis soodustab tule levikut. Põleng on haaranud rohkem kui 809 000 hektari suuruse ala.

Piirkonnas on õhutemperatuur kerkinud +49 kraadini.