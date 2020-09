PILDID ⟩ Isa kinkis pojale igaks sünnipäevaks kalli viski, kollektsiooni eest saab ta nüüd osta korteri

28-aastase mehe sõnul on 28 pudeli viski algväärtus 5000 naela (5500 eurot), kuid ta pani need müüki rohkem kui 40 000 naelaga (44 500 eurot), kirjutab bbc.com.

64-aastane isa Peter Robson sõnas, et ostis esimese Macallani viski 1992 poja sünni tähistamiseks, kuid sellest kujunes lõpuks iga-aastane traditsioon, mis on kestnud 28 aastat. Viskid on aastakäikudest 1974–2019.