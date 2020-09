Tõeline kompu! Vaata, milline näeb välja «Borati» staar ilma ikooniliste vuntsideta

Kui keegi ütleb Borat, siis tuleb sul silme ette üks naljakas vuntsidega mees. On mul õigus? Oled sa aga kunagi mõelnud, milline inimene peitub Borati tegelaskuju taga? Usu või ära usu, aga Sacha Baron Cohen ei näe igapäevaelus selline välja. Tegelikult on tegemist igati kena mehega ning esmapilgul ei ütlekski, et tegemist on sama inimesega.