Õpetaja soovis enda sõnul õpilasega seksimise asemel hoopis koeraga jalutada

Buckinghamshire'i koolis õpetajana töötanud 35-aastast Kandice Barberit süüdistatakse selles, et ta seksis 2018. aastal 15-aastase õpilasega kolm korda, vahendas The Sun.

«Ma olin kell viis hommikul üleval, sest mul on väike laps ja me kavatsesime oma auto müüki panna ning enne seda otsustasin otsida infot ühe filmi kohta, mille sisu mind painas, aga ma ei mäletanud selle nime. Seega ma guugeldasin selle märksõnu, sest üritasime filmi nime meenutada. Ma arvasin, et see oli seotus abielurikkumisega, kuid see osutus hoopis filmiks «Saatuslik veetlus»,» selgitas Barber kohtus.