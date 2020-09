«Narodnoje utro» on kõige populaarsem venekeelne hommikuprogramm Eestis

Narodnoje Raadio ja «Narodnoje utro» on stabiilselt olnud hommikueetris esimesed!

«Narodnoje utro» saatejuhte ei pea venekeelsele kuulajaskonnale eraldi tutvustama. Aleksei Issatšenko ja Boriss Gorski on aastaid olnud kuulajate lemmikud. Nad on ühed tuntumatest vene raadiohäältest Eestis. Staariduett on Narodnoje eetris esmaspäevast reedeni kella 6.30–10.

«Statistika tõestab, et me teeme kõike õigesti! Ja seda energiat ja positiivsust, mida me hommikul tunneme ja anname edasi, tunnevad ka meie kuulajad. Ärgake meiega! Virgutame teid,» rõõmustab saate edu üle Aleksei Issatšenko.

«Minu jaoks nii populaarse hommikuprogrammi loomine tähendab, et kõik liigub õiges suunas. Meil on suurepärane tiim ja koostöö juhtkonnaga. Ja tulemuseks on selline kuulajate vastus. Inimesed ärkavad koos meiega, neile see meeldib, ja meile meeldib luua inimeste meeleolu ja tuleva päeva tooni häälestada,» nõustub oma kolleegiga Boriss Gorski.

Anna Mažajeva, hommikuuudiste toimetaja sõnul moodustavad «Narodnoje utro» edu tiimitöö, kuulajate aktiivne osavõtt, suurepärane muusika, karismaatilised külalised, põnevad rubriigid ja huvitavad uudised.

«Täname meie kuulajaid, et olete meiega! Me tunneme huvi kuulajate maitsete ja eelistuste vastu ja töötame nende suunas,» lisab Anna. «Aleksei ja Boriss on tugevad isiksused ja kogenud professionaalid. Iga päev õpin nendelt.»

Narodnoje Raadio juht Dmitri Krasilnikov ülteb: «Uus hommikuprogramm Narodnoje eetris oli minu prioriteediks ja väga vastutusrikkaks eesmärgiks. Aga teha hommikueetrit meie tiimiga tähendab saada naudingut oma tööst. Nad on profid! Meie vaated hommikuprogrammile ja raadiole on kooskõlas. Vaatamata paljudele kriitikutele saime me just sellised tulemused. Usun, et praegu on see ideaalne hommikusõu! Töötame edasi.»

Drive-show «Narodnoje utro» on teiega iga argipäev kell 6.30–10.00. Populaarseim ja aktuaalseim venekeelne muusika, erinevad rubriigid ja mängud, loosid ja konkursid, kuumad teemad, külalised eetris, voog Facebookis ja palju muud! Saatejuhid Aleksei Issatšenko ja Boriss Gorski aitavad teil päeva alustada – energiliselt, dünaamiliselt, huumorimeelega! Anna Mažajeva toob teieni kõige operatiivsemad ja huvitavamad uudised Eestist ja maailmast.

Ja drive-show’d «Narodnoje utro» saab mitte ainult kuulata, vaid ka vaadata! Narodnoje voogu vaatavad Facebookist tuhanded inimesed: facebook.com/radionarodnoe.