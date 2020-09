Egert Milder isaks saamisest: kogu elu tuleb uuesti üles ehitada

«Kõik see elurütm, mis varem oli, on piltlikult kõik potist alla lastud ja kogu elu tuleb uuesti üles ehitada. Kõik need tegevused, mis ma enne tegin, tuleb ümber mõelda, et ma saaks neid tegevusi teha, aga siis juba selle väikse inimesega koos,» rääkis Egert Milder R2 «Hommikus!».