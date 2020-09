Seriaali «That '70s Show» huumor pole ajahambale eriti hästi vastu pidanud

«That '70s Show» võtab suurepäraselt kokku tunde kasvada üles väikelinnas, kus pole midagi muud teha, kui veeta aega oma parimate sõpradega. See on loonud ka mitmeid ikoonilisi väljendeid, mida tsiteeritakse tänase päevani. Ent kõige lahedam asjaolu on see, et sari tutvustas meile Hollywoodi suurimaid nimesid.



See viis kokku ka maailma ühe armastatuima staarpaari. Mila Kunis ja Ashton Kutcher ei saanud mitte ainult A-nimekirja näitlejateks, vaid sõudsid päriselus ka abieluranda. Sarnaselt leidis Laura Prepon tohutut edu oma rolliga seriaalis «Orange Is the New Black». Vaatamata kogu «That '70s Show» tohutule edule, olid mõned seriaali aspektid aga üsna problemaatilised.