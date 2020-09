Karl-Erik Taukar: oleme valmis olnud selleks, et kontserdid jälle online'i liiguvad

Astudes üle pika aja üles laval, mille ette pole kogunenud sadu fänne, hindab Taukar korraldaja paindlikkust. «Tunne on déjà vu – oleme valmis olnud selleks, et kontserdid jälle online'i liiguvad ja hea on, kui kontserdikorraldaja leiab võimaluse, kuidas üritus saaks ikkagi toimuda. Selles mõttes Tehnopol on hetkel väga kiiresti ja osavalt reageerinud,» selgitas Taukar.



Hoolimata tühjast lavaesisest, on artist kontserdi suhtes elevil: «Tänaselt õhtult ootan mõnusat sügisest ilma ja palju toredaid silmapaare teisele poole ekraani.» Kommenteerides olukorda, kus viirus on riigis taas levima hakanud, näitab Taukar üles mõistmist. «Kui viirus jälle aktiveerub, siis on selge, et tuleb avalikke kogunemisi piirata ja loomulikult kuuluvad nende alla ka kontserdid ja etendused,» rääkis ta. Tehnopoli turundus- ja kommunikatsioonijuhi Kristi Jõeääre sõnul on artist eeskujuks kõigile, kes teda ja tema bändi muusikat hindavad ning selle mõju on kindlasti väga suur.



«Vastutustundliku käitumise ja mõistva suhtumisega eeskuju näitamine on kiiduväärt. Usume, et kui igaüks meist võtab vastutuse, siis ennetame suuremat kriisi ja sotsiaalse distantseerumise suuremat vajadust,» lisas Jõeäär. Tänaõhtune virtuaalkontsert toimub Tehnopol Entertainment Week'i raames. Tegemist on nädalapikkuse ürituste sarjaga, mille jooksul toimuvad ettevõtmised pakuvad rõõmu nii linnakus tegutsevatele inimestele kui ka ümberkaudsetele elanikele. Kontserti korraldavad teadus- ja ärilinnak Tehnopol koostöös Astlanda Ehitusega.



Huvilised saavad üritust nautida Tehnopoli Facebooki lehel.