VÕETUD MEES? ⟩ Skandaalne poliitik Ruuben Kaalep avaldas luulekogu, kus tuleb juttu ka «isamaalisest pruudist»

Saate alguses selgitab ta kohe ära ka, kas luulekogu näol on tegemist «Ruuben Kaalepi manifestiga»? «No tegelikult kõigile küsimustele, mis võivad tekkida, on vastused siin raamatus olemas. Näiteks kohe, mis puudutab varjatud sõnumeid või midagi sellist, on luuletus leheküljel 65, mis algab niimoodi, et «...mulle meeldib selja taha jätta väikseid jälgi, mida pole kerge leida, kui sa mind ei jälgi,» selgitas ta.

«See puudutab ka seda, mis on üldse luule olemus, miks üldse luulet kirjutatakse või miks tehakse kunsti, miks kirjutatakse muusikat. Kui otsitakse vastust sellele, et mis on mingi konkreetse asja mingi konkreetne sõnum või tähendus, mis on peidetud kuhugi, siis tavaliselt need inimesed ei mõista luulet või ei mõista kunsti.»

«Kunst on selle jaoks, et väljendada seda, mida ei saa sõnades väljendada ja luule on omakorda veel keerulisem asi, sest see tuleb ringiga tagasi ja see proovib sõnades väljendada seda, mida ei saa sõnades väljendada.»

Kaalepi luulekogu koondab endas umbes kümne aasta materjali. Kuigi osa materjalist on umbes gümnaasiumi ajast, alustas mees enese sõnul luuletamisega juba lasteaias.

Kanal 2 stuudios luges Kaalep ette ka ühe oma luuletuse «Saatuse märgid ja saatuse rajad». Ta selgitas ka, miks ta just selle luuletus valis oma luulekogu tutvustama: «Ma arvan, et ta on omamoodi üsna selline täiuslik, temas on teema avatud alguses ja ta jõuab oma lõpp-punktis täpselt selle ära öelda, mis on vaja ära öelda.»

«See, kui ma luuletusi kirjutan või kui üldse luuletusi kirjutatakse, siis tihti see on inspireeritud millestki ja sellel on mingi oma saamislugu, aga minu arust see saamislugu või see taust sellel ei peaks olema oluline selle koha pealt, et see luuletus on arusaadav iseenesest.»

Samuti tuleb saates juttu sellest, kuidas Ruuben kirjutas ühes luuletuses «isamaalisest pruudist» ning sedapuhku uuriti temalt ka, kas ta on omale juba sellise pruudi ka leidnud?

Küsimusele vastates jäi ta küll salapäraseks, kuid sellest võis siiski välja lugeda, et ta süda on võetud: «... Sellele tuleb vastust otsida viimasest luuletusest ja viimane luuletus ja selle pealkiri on «Su süda on mu südame moodi».»

Kaalep avaldas saates ka, et tema arvates võiks Jüri Ratas terve ta luulekogu läbi lugeda. Jürgen Ligile soovitab ta oma luuletust «Sinised saapad». Kaja Kallasele sobiks Kaalepi arvates ta luuletus «Ärge astuge laiadesse koridoridesse» ning Jevgeni Ossinovskile soovitab ta luuletust «Reaktsionääri lauluke».

Samas rõhutab ta ka, et tegemist pole nendele inimestele kirjutatud luuletusega: «Need ei ole poliitilise tagamõttega luuletused.»