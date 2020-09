MIKS NII? ⟩ Kuninganna lapselapse ekskaasa ei kavatsegi kuninglikust elamisest välja kolida

Autumn sündis Kanadas 1978. aastal. Ta kohtus Peteriga 2003. aastal Montreali Grand Prix'l töötades. Nad hakkasid käima ja paar aastat hiljem esitas monarhi lapselaps tähtsa küsimusi. Autumn kasvas üles Rooma Katoliku Kiriku õpetuste järgi, kuid pöördus Inglismaa kiriku ppoole, et abielluda printsess Anne’i ja kapten Mark Phillipsi ainsa pojaga. Nad sõlmisid liidu 17. mail 2008. Kuna Peteril pole tema vanemate soovi kohaselt kuninglikku tiitlit, pole seda ka Autumnil. Endisel paaril on kaks ühist last. Nende tütar Savannah Phillips sündis 2010. aasta detsembris. Seejärel tervitasid nad 2012. aasta märtsis oma teist tütart Isla Phillipsi.

Kuigi Autumn ja Peter on lahutamas abielu, ei kavatse kahe lapse ema lahkuda Gatcombe Parki kinnistult, kus nad on mitu aastat koos elanud. Väljaanne Express täheldas, et lahkuminekust teatades avaldas paar avalduse, milles oli osaliselt kirjas: «Pärast kuninganna ja mõlema perekonna liikmete teavitamist eelmisel aastal, otsustasid Peter ja Autumn lahutada abielu. Nad on jõudnud järeldusele, et see oli nende kahe lapse ja jätkuva sõpruse jaoks parim tegutsemisviis. Lahutus ja hooldusõiguse jagamise otsus sündis pärast mitu kuud kestnud arutelusid ja see on küll kurb, kuid siiski sõbralik. Paaride esmaseks prioriteediks jääb nende imeliste tütarde jätkuv heaolu ja kasvatamine.»