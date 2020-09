Inglismaa tippjalgpallur: 120 000 eurot nädalas ei lahenda probleeme

«Olen teinud vigu, kuid asi pole sugugi nii lihtne, et istun pingil ja palk muudkui jookseb. Raha peale ma isegi ei mõtle, rahast pole sellises situatsioonis eriti abi. Ei, ma ei otsi kaastunnet. Tahan, et inimesed mõistaksid, et ma pole lihtsalt üks õnnesärgis sündinud juss, kes sellist pappi niisama saab.»

«See jokkis peaga sõitmine oli naljanumber, seda poleks kunagi tohtinud juhtuda. Aga Burnley ööklubis süüdistasti mind, et ma lõin külge teise jalgpalluri tüdruksõbrale. Sellist asja ei olnud. Läks kakluseks. Hommikul oli mul kael paigast ära, uuringud näitasid, et kaelalülides on probleemid. Mõtlesin, et kas saab enam hullemaks minna.»