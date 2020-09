VIDEO ⟩ Nagu filmis: kaitseülikondades medtöötajad tõid koroonanakkusega surfari merest välja

Hispaania Baskimaa Zurriola rand on surfarite seas populaarne

Naine on vahi all ning talle esitati süüdistus koroonkarantiini reeglite rikkumises ja kodanikuallumatuses.

Kohalik meedia kirjutas, et naise väljatoomine merest kaitseülikondades tegelaste poolt oli nagu stseen mõnest põnevusfilmist.

Hispaanias on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 554 000 inimese, paranenute kohta andmed puuduvad ja viirushaigusse on surnud ligi 30 000 inimest.

Maailmas on koroonaviiruse diagnoosiga 28,2 miljonit inimest, paranenud on 19 miljonit inimest ja viirushaigus on võtnud elu 909 000 inmeselt.