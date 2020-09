Egert Milder uuest musavideost: see oli üks raskema taseme sudoku

Verivärske heatujuline pala räägib sellest, kuidas inimestele kipub tihti tunduma, et rohi paistab ikka mujal rohelisem, aga vahel jõuad siiski elus sügava äratundmiseni, et see päris kõige õigem ning lemmikum roheline on tegelikult just kõige lähemal. «See on tõesti üks muretu ja positiivse energiaga lugu! Mulle tundub, et sel aastal enam kui kunagi varem on olnud aega veeta rohkem aega koos oma kõige lähemate ja lemmikute inimestega ning see lugu võib olla tuletab meelde neile seda vahel ka öelda,» räägib laulja.

Kaasahaaravale loole ilmus ka roheliste kurgitaimede vahel filmitud one-shot muusikavideo, mis tähendab, et kogu muusikavideo on üks järjest filmitud katkematu stseen ning hiljem seda mingil moel monteeritud ega lõigatud ei ole. «See on korralik pingutus, et planeerida kaamera liikumine selliselt, et keegi kogemata valel ajal kaadrisse ei jääks. Kui kaamera silma läbi paistab mänglev kergus, siis kaamera taga toimusid ikka korralikud spurdid, et iga osaline õigel ajal oma positsioonile jõuaks. See oli üks paras raskema taseme sudoku, aga nagu iga suure pingutusega, on lõpptulemus seda magusam!» räägib Egert video valmimise tagamaadest.